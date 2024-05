Thiago Motta alla Juve - spunta l’indizio social | perché è l’uomo giusto per la Vecchia Signora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ha definito il suo Bologna “la squadra dei rompicoglioni della Serie A”. Sottolineando come, contro ogni favore di pronostico, i rossoblu siano riusciti nell’impresa di sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi uno dei primi cinque posti del campionato di Serie A, qualificandosi a una Champions League storica, inaspettata, bellissima. In queste settimane,ha ricevuto gli elogi di tantissimi big. Per l’allenatore del Torino Ivan Juric “fa diventare scolastici i movimenti di Guardiola”, non proprio un nome qualunque. Arrigo Sacchi ha detto di “volerlo studiare”, Fabio Capello lo ha subito eletto a “uno dei miei preferiti”. Una lista di complimenti lunghissima, per un allenatore che agli esordi aveva faticato a imporre ai calciatori le sue idee (esonerato al Genoa dopo pochi mesi). Oggi è diventato l’oggetto del desiderio delle grandi, con un ...