Internazionali d’Italia 2024 | denunciati nove attivisti dopo il blitz al Foro Italico

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilagliè costato caro adi Ultima Generazione, portati via dai Carabinieri. Come riporta l’Ansa, iambientalisti sono stati infattidai poliziotti del commissariato Prati per manifestazione non autorizzata, resistenza e lancio di oggetti durante una manifestazione sportiva. In mattinata, avevano interrotto due match del torneo di tennis di Roma facendo invasione di campo e lanciando dei coriandoli. “Oggi abbiamo invaso il campo all’ATP di tennis a #Roma, per tornare a dire che la crisi è qui e che abbiamo il dovere di intervenire. In azione anche Francesca, apicoltrice 50enne che sta perdendo il proprio lavoro a causa del caldo estremo” si legge in un post sui social con cui gli ...