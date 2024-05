Nell’epoca degli sproloqui social - la consistenza del libro e del Salone

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Come tutti i salmi finiscono in gloria, anche i SalTo, Saloni deldi Torino. E questa volta non era del tutto scontato: nuova direzione, nuova organizzazione del lavoro, nuova squadra allargata, per continuare la marcia della gioiosa macchina da guerra culturale inventata trentasei anni fa, come una scommessa visionaria, da Guido Accornero e Angelo Pezzana, consolidata sotto la sapiente guida del duo Ernesto Ferrero e Rolando Picchioni, e rilanciata dal vulcanico Nicola Lagioia arrivato al timone nel 2017, nel periodo più nero, per ragioni amministrative e per la secessione dei maggiori marchi editoriali in favore della neonata fiera milanese destinata a morire in culla dopo due sole edizioni. Sembrava impossibile fare meglio di così. Annalena Benini, la nuova direttrice, l’ha fatto. Si chiude, dopo cinque giorni, con una proiezione record, a metà pomeriggio, di ...