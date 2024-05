Jesi Calcio - Alessandro Gabrielloni al ‘premio Cesarini 2024’

(Di lunedì 13 maggio 2024) Confermata la presenza del Ct Spalletti. Per la serie B a vincere è stato Leo Stulac del Palermo, autore del gol del pareggio contro lo Spezia al minuto 103’, 13 maggio 2024 – Come già anticipato nei giorni scorsisarà ospite lunedì 27 maggio alle 16 al Talk Showche si terrà al teatro Pergolesi. In attesa di conoscere il nome del Calciatore di Serie A vincitore del Premio23/24 giunto alla sua nona edizione è noto quello di serie B che andrà a Leo Stulac del Palermo, autore del gol del pareggio contro lo Spezia al minuto 103’. Oltre alla già confermata presenza del CT Nazionale Italiana Luciano Spalletti, saranno presenti, tra gli altri, il Presidente Lega Serie B Mauro Balata, l’allenatore del Milan degli ...

“Alex Gabrielloni (fresco di promozione in Serie A con la maglia del Como, ndr) è da anni uno dei protagonisti assoluti del club lariano. E’ sempre più l’idolo della tifoseria”. Ce lo ha confermato in queste ultime settimane non soltanto il suo ex ...

Gabrielloni-mania: diventa una pizza - gabrielloni-mania: diventa una pizza - Una pizza che ‘svetta’ in menù insieme alla pizza Cheddira. Pizza bianca, mozzarella, funghi champignon, salsiccia, pomodorini, ricotta e per finire prosciutto di Carpegna al centro, con la scritta ...