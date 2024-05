L' Udinese batte il Lecce e agguanta tre punti d' oro per la salvezza

(Di lunedì 13 maggio 2024) AGI - L'centra un successo pesantissimo in trasferta sul campo del, nella sfida valevole per la terzultima giornata di Serie A. Al Via del Mare finisce 2-0 per i bianconeri grazie ai gol di Lucca e Samardzic, che valgono tred'oro in chiave. Con questo successo infatti la squadra di Cannavaro si toglie dalla zona retrocessione, portandosi a +1 sulla coppia Frosinone-Empoli (ultimi due avversari dei friulani), che se dovesse finire così il campionato sarebbero costretti a uno spareggio. Gli uomini di Gotti invece, già sicuri della, tornano a perdere senza troppi dolori dopo quattro risultati utili di fila. Cinque minuti sul cronometro e i salentini portano il primo pericolo in area ospite: Almqvist guadagna il fondo da destra e serve a rimorchio Krstovic, il cui ...

