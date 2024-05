Molesta una ragazza - poi prende a calci e pugni i carabinieri | arrestato 26enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) La Spezia, 13 maggio 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, idel nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia, hannoper resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, undi origine dominicana residente nel capoluogo. Il giovane, che poco prima avevato una 20enne, per eludere il controllo ha aggredito coni treintervenuti che, nell’occasione, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni di prognosi dal pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Quindi, non solo si era reso responsabile di un gesto deplorevole nei confronti della, ma sono servite le maniere forti da parte dei militari per interrompere la sua condotta violenta. Questa mattina, al Tribunale ...