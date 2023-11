Hadid ha visto Cooper non solo d opo una cena in compagnia delle amiche Taylor Swift , Selena Gomez ,e Cara Delevingne , ma anche nel Lucille Lortel Theatre al Greenwich Village di New ...

Sophie Turner torna su Instagram per la prima volta, dopo il suo divorzio da Joe Jonas Vanity Fair Italia

Sophie Turner: il nuovo amore è l'aristocratico britannico Peregrine ... Vanity Fair Italia

L'attrice aveva praticamente eliminato tutte le sue uscite pubbliche e interazioni sui social, dopo il divorzio da Joe Jonas. A distanza di oltre un mese, ha scelto Instagram per tornare a parlare con ...NEWS 21 September 2023 Newsdesk Sophie Turner is suing her estranged husband Joe Jonas for the return of their two daughters to her native England. On Thursday, the Game of Thrones actress filed ...