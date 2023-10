Dalla Liguria alla Sicilia. La Lega vede solo complotti

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Inc’è questa brutta storia di un’indagine che riguarda festini in cui abbondano escort e cocaina. Tra le carte compare anche il nome del vicepresidente della giunta regionale della, Alessandro Piana, come uno dei beneficiari delle prestazioni sessuali. L’inchiesta della Procura di Genova si concentra sui festini organizzati da due personaggi, l’architetto Alessandro Cristilli e l’imprenditore e albergatore Christian Rosolani, arrestati dopo un provvedimento del giudice per le indagini preliminari Riccardo Ghio. Inc’è questa brutta storia di un’indagine che riguarda festini in cui abbondano escort e cocaina Gli organizzatori pagavano le escort ai loro ospiti. Secondo gli inquirenti sarebbe stato Cristilli a pagare le prestazioni sessuali all’interno di appartamenti esclusivi. Il vicepresidente Piana, che non è ...

Curiosità: La Liguria ( AFI : /li'gurja/; Ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia nord-occidentale di 1 501 350 abitanti, con capoluogo Genova. È bagnata a sud dal Mar Ligure, a ovest confina con la Francia (regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra), a nord con il Piemonte e con l'Emilia-Romagna e a sud-est con la Toscana. La regione fa parte dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo. I confini della regione amministrativa attuale, coincidono in gran parte con l'area governata dalla Repubblica di Genova, e sono stati raggiunti quando le province di Genova e Porto Maurizio arrivarono a un'estensione simile a quella della regione attuale.

Ospedaletti. Serata di Coppa Liguria per l'Ospedaletti, sceso in campo questa sera sul terreno del Baia Alassio nella gara valida per il secondo turno. Mister Luccisano opta per un ampio turnover inse ...