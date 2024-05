Cos’è la leggenda del raggio della morte che unì Guglielmo Marconi a Benito Mussolini?

(Di lunedì 20 maggio 2024)viene ricordato essenzialmente per essere stato il padretelecomunicazione grazie all’utilizzo delle onde radio. Una scoperta essenziale, la cui evoluzione ha portato successivamente allo viluppo di radio e televisione. Oltre a questo, e al Premio Nobel per la Fisica ottenuto nel 1909, però,è al centro di unalegata ae alla realizzazione di potentissima arma chiamata ile progettata dallo stesso scienziato. Ma quanto c’è di vero in questa storia e quanto, invece, è legato ad una mitologia propagandistica del fascismo? Le armi meravigliasu un giornale ...

