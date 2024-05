A Mondovì torna la rassegna Funamboli - parole in equilibrio Tra gli ospiti del festival diffuso anche Walter Veltroni e Domenico Quirico

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ain”, ilculturale “”. La quinta edizione di questaculturale promossa dall’associazione “Gli Spigolatori”, va in scena dal 21 maggio al 15 giugno e vedrà come protagonisti Gianfelice Facchetti,, Debora Sattamino, Eraldo Affinati, Federica Angeli, Paolo Roversi, il reporter Matthias Canapini e il giornalista, oltre al nostro collaboratore Alex Corlazzoli che è direttore di “”. Dopo un 2023 dedicato al racconto delle crisi, il filo conduttore di questa edizione sarà “Osare la speranza” e porterà nella città del Belvedere, testimoni che hanno vissuto sulla ...

Appuntamenti nella Granda in programma per questa domenica di maggio - Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it A Monastero Vasco torna fino a lunedì 20 maggio "Un Asino ... Per tutta la giornata Luna Park, esibizione della Banda Musicale di Villanova Mondovì, giochi per ...

Palazzo Lamarmora e Villa Era aperte al pubblico per la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) - Domenica 26 maggio torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) . Oltre 450 le ... Villa Corinna, a Villanova Mondovì,cascinale del '700 poi convertito in residenza ...