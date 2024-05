Formia - documenti falsi e furti in un supermercato | arrestato 27enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – I carabinieri del locale dipendente N.O.R.M. – Sezione Operativa e Radiomobile di, hanno tratto in arresto un cittadino ucraino, classe 97, irregolare sul territorio italiano, il quale veniva trovato in possesso di merce poco prima asportata presso un noto centro commerciale della zona, e di un documento polacco contraffatto che veniva presentato agli operanti intervenuti. Il documento falso Nonostante, infatti, tale documento fosse molto simile all’originale, grazie ad un attento e scrupoloso controllo, incluso il supporto dell’Interpol, è stata rileva la non corrispondenza con la sua vera identità e l’invera origine ucraina del ragazzo. L’uomo ha dichiarato di essere entrato in possesso del documento falso mentre si trovava in Polonia e svolgeva lavori edili presso un’azienda di costruzioni. Il documento sarebbe ...