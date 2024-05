Ia - Ferri Ey | Cambierà l' 80% delle professioni nei prossimi cinque anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “L'intelligenza artificiale, secondo i nostri studi,il paradigma dell'80%attuali nell'arco dei”. È il commento di Donato, Managing Partner Ey Consulting Europe West, a Palazzo Venezia in occasione del Summit Youth 7 Italy 2024 – G7 Italia Engagement Group. "Questa nuova tecnologia -?sottolinea - oltre a essere una grande opportunità di crescita economica per il nostro paese, che può consentire all'Italia di raggiungere circa il 7 e l'8% del pil, come valore dell'economia dei dati, è anche un'opportunità per cambiare le skills e le competenze che serviranno ai giovani per poter operare nel mondo del lavoro futuro”.