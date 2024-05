Ministri | Crosetto - Giorgetti e Nordio sul podio della fiducia

(Di lunedì 20 maggio 2024). Sono questi tre icol pià alto indice di gradimento tra idel governo italiano. L'Istituto di Ricerca Yoodata di Milano ha avviato un monitoraggio dell'opinione pubblica denominato "Osservatorio Demoscopico Italia". La prima rilevazione è stata condotta con tecnica mista (CATI/CAWI e face to face) su un campione di 602 individui maggiorenni residenti in Italia, con quote per genere, età, grande ripartizione geografica e ampiezza centri. L'indagine è stata realizzata dall'8 al 15 maggio 2024. Nel dettaglio la graduatoria dei 10con portafoglio (esclusi i due leader di partito, Matteo Salvini e Antonio Tajani) con la maggioreè la seguente: Guido46%; Giancarlo ...

Via libera da parte del Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza (Def). La previsione di crescita formulata dal governo è dell’1 per cento. In diretta dalla sala stampa di palazzo Chigi la conferenza stampa con il ministro ...

Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi prosegue il suo giro di contatti per definire gli stadi italiani che ospiteranno le partite degli Europei del 2032. Oggi è stata la volta di Cagliari , dove con una videoconferenza, insieme al ministro ...

ITA-Lufthansa: veti Ue preoccupano Roma - ITA-Lufthansa: veti Ue preoccupano Roma - L'Esecutivo italiano è preoccupato dai sacrifici chiesti da Bruxelles per autorizzare la vendita del 41% del vettore aereo di bandiera ITA Airways ai tedeschi di Lufthansa. Le due aerolinee avevano di ...

Auto elettriche a rilento in Italia, ma il governo è già al lavoro per tassarle - Auto elettriche a rilento in Italia, ma il governo è già al lavoro per tassarle - La vendita di carburanti è una macchina da soldi poderosa per il bilancio pubblico. Il gettito incassato dallo stato dalle accise e dall’Iva su benzina, gasolio e Gpl è ogni anno attorno ai 40 miliard ...