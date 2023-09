Giorgio Napolitano monogamo incallito | 64 anni con la sua Clio

(Di sabato 23 settembre 2023) L'amato rione Monti di Roma - L'ultima istantanea pubblica diinsieme risale al 14 gennaio 2015, il giorno in cui scesero dal Colle più alto di Roma per tornare a casa, nel ...

Fotogallery - Morto, l'11esimo presidente della Repubblica italiana Ultimo Aggiornamento 22/09/23 Fotogallery - Morto, in Senato bandiere a mezz'asta in segno di ...Presidente Mondiale, l'addio a. Il titolo in apertura del Corriere dello Sport: "Prima la Signora". A Reggio Emilia i bianconeri possono tornare in testa dopo 3 anni. La Juve vede ...

Addio a Giorgio Napolitano, dal Pci al Colle. Il primo presidente eletto due volte - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

È morto Giorgio Napolitano: due volte Presidente della Repubblica, aveva 98 anni TGCOM

Sassari Giorgio Napolitano è stato un presidente della Repubblica attento alla Sardegna: l'ha visitata quattro volte, l'ha citata in uno dei suoi discorsi di fine anno come simbolo della crisi italian ...Il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha disposto che per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si celebrino le esequie di Stato. Non sarà così necessario convocare un Cdm ...