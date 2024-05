Emma Stone | farà un altro inquietantissimo film col regista di Kinds of Kindness

(Di domenica 19 maggio 2024) Dopo Povere creature! eofilYorgos Lanthimos edhanno confermato al Festival di Cannes che lavoreranno ancora insieme, ecco i dettagli.e Yorgos Lanthimos ancora insieme: dopo Povere Creature! eof, in concorso adesso al Festival di Cannes, i due collaboreranno per un, uno sci-fi dai tratti psicologici e disturbanti dal titolo Bugonia.e Yorgos Lanthimos insieme per un: Bugonia Dopo La favorita, Povere creature!, che è valso un Oscar a, eof, la ...

La fervida collaborazione creativa tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone continua: dopo il trionfo di Povere Creature! (4 Oscar nel 2024) e l’imminente uscita di Kinds Of Kindness, presentato a Cannes il 17 maggio 2024, il regista greco e la star, ...

Emma Stone , Willem Dafoe, Jesse Plemons e Margaret Qualley: il regista greco Yorgos Lanthimos porta un po' di glamour Hollywood iano sul tappeto rosso del Festival di Cannes con il suo nuovo film "Kinds of Kindness", in competizione per la Palma ...

Kinds of Kindness, la nuova opera del regista greco Yorgos Lanthimos , è stato presentato in anteprima in concorso al festival del cinema di Cannes 2024 , venendo apprezzato dalla critica. Dopo la proiezione si è svolta la conferenza stampa del film ...

