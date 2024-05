Alla convention di Vox Meloni scarica von der Leyen e sceglie Orbàn

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 19 maggio 2024) Dimenticate la Giorgiache avrebbe potuto essere il perno a destra di un’ipotetica Commissione europea guidata da Ursula von der. La presidente del Consiglio italiana che quasi quasi piaceva al Partito popolare europeo e che per alcuni era “cresciuta molto sul piano internazionale” non esiste più. L’avvicinarsi delle elezioni europee e la concomitanza dell’appuntamento con l’estrema destra spagnola di Vox restituisce laprima maniera. E infatti il suo intervento punta dritto contro i diritti Lgbt (del resto l’Italia insieme all’Ungheria non ha firmato la Dichiarazione per il continuo avanzamento dei diritti umani delle persone Lgbt in Europa promosso dpresidenza di turno belga del Consiglio dell’Ue), contro i media, contro la transizione ecologica, contro la sinistra definita “nichilista”. ...