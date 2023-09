Stefano De Martino | chi è Martina Trivelli | la presunta nuova fidanzata

(Di giovedì 14 settembre 2023)Deha voltato pagina. Il conduttore Rai, che si è preso l’intera estate per rilassarsi, è stato paparazzato insieme alla sua) fiamma con la quale avrebbe ritrovato il sorriso. Stiamo parlando di, giovanissima donna lontana dal mondo dello spettacolo e con la quale è stato fotografato in atteggiamenti affettuosi. A rivelare di questafrequentazione è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato le immagini che li ritraggono insieme. Chi è, lafiamma diDe26 anni e originaria di Pescara,è nata il 15 settembre 1997 e lavora nella divisione ...

Oltre loro diversi rumor hanno riportato che sembra ci siano concrete possibilità che la giornalista intervisterà anche Arisa, Fabrizio Corona eDe, che forse parlerà per la prima ...Santiago, il figlio diDee Belen, ha già conosciuto ...... pranzo e coccole con Giovanni terzi a Milano 13/09/23 Fotogallery -De, dopo Belen, arriva Martina 13/09/23 Fotogallery - Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, baci d'amore a Milano... pranzo e coccole con Giovanni terzi a Milano 13/09/23 Fotogallery -De, dopo Belen, arriva Martina 13/09/23 Fotogallery - Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, baci d'amore a Milano TI ...

Chi è Martina Trivelli, la presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino dopo Belen Rodriguez Fanpage.it

Stefano De Martino, una nuova fiamma dopo Belen Io Donna

Stefano De Martino avrebbe una nuova fiamma dopo la rottura con Belen Rodriguez. Per la prima volta il codnuttore di Bar Stella è stato pizzicato in dolce… Leggi ...Si tratta di una delle 7 reti museali recentemente istituite dalla Regione Marche. E la prima azione congiunta di questi Comuni sarà in occasione di MArCHESTORIE 2023 con lo spettacolo “Il cavaliere e ...Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belen, ha già conosciuto Martina Non è il flirt recente quello tra Stefano De Martino e Martina, la bellissima ragazza con cui il conduttore è stato ...