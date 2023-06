Garrison Rochelle | Ecco Che Cosa Fa Dopo L’Addio Ad Amici!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 11 giugno 2023)non è più presente ad Amici da molti anni, e nel corso di un’intervista ha svelato i motivi, ma anche i suoi impegni attualiessersi allontanato dalla televisione…è stato uno degli insegnanti più conosciuti e chiacchierati di Amici. Qualche volta anche lui è stato al centro della polemica ma, negli anni, ha abbandonato la trasmissione anche se occasionalmente torna come giudice. In tanti quindi si sono chiesti chefaccia oggi,l’allontanamento dalla televisione.: per quale motivo ha deciso di lasciareè stato uno degli insegnanti di danza più apprezzati di Amici di Maria De Filippi. Il ...