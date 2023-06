La ricerca del “Galilei-Vetrone” sui confinati del Sannio sotto il fascismo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento, Lipari, Ventotene. Sulle tracce die sorvegliatiil. Questo il progetto realizzato dagli alunni dell’Istituto “”, condensato nel titolo “Resistenti alla dittatura” e presentato presso l’Archivio di Stato. Per capire da vicino la problematica storica, i ragazzi si sono recati a Ventotene nell’aprile scorso, hanno studiato e disegnato la mappa del Carcere di Santo Stefano, hanno ripercorso le vicende di Sandro Pertini, Umberto Terracini e di alcuni “resistenti” sanniti. Sull’isola famosa per il “Manifesto per un’Europa Libera e Unita” furonopiù di mille antifascisti. Tra i nomi più noti ci sono Pertini, Terracini e Mauro Scoccimarro. La struttura penitenziaria aveva la forma di ferro cavallo, le ...