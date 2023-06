OnePlus Nord 3 ad un passo dal lancio | ulteriori conferme da Geekbench

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il3 verrà presentato molto presto: sarà uguale all’Ace 2V ufficializzato dal produttore cinese lo scorso marzo sul mercato cinese. Il device è stato pizzicato sulle pagine dicon la sigla di “CHP2491“: sarà spunto dal processore MediaTek 9000 con 16GB di RAM e sistema operativo Android 13 personalizzato con interfaccia proprietaria OxygenOS. Il3 monterà uno schermo AMOLED da 6.74 pollici con risoluzione di 2772 x 1240 pixel con refresh rate a 120Hz, 512GB di RAM, connettività 5G, batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W (non pare essere affatto male il comparto tecnico). La fotocamera posteriore dovrebbe comporsi di un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera ...

3 sta arrivando sul mercato, manca ormai solo l'annuncio ufficiale. In queste ultime settimane sono trapelate praticamente tutte le informazioni sulle caratteristiche hardware di questo ...3: uno smartphone promettente con chipset Dimensity 9000, 16 GB di RAM, display AMOLED da 6,74 pollici, batteria da 5000 mAh e fotocamera da 50 MP . Non è un segreto chestia ...Stiamo parlando diN30 , un modello che sostanzialmente corrisponde al fratello minore diCE 3 Lite , il dispositivo che poche settimane fa ha debuttato anche in Italia. Andiamo a ...

