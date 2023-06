(Di lunedì 5 giugno 2023). Cresce la tensione. «Lastandopiùsfortunatamente, soprattutto nello stretto di», ha detto il portavoce del Consiglio per la...

"La Cina sta diventando sempre più aggressiva sfortunatamente, soprattutto nello stretto di". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con la stampa. "Siamo pronti ad affrontarli. Prima o poi qualcuno si farà male", ha sottolineato. ...Tensioni- Cina su'è il fulcro degli interessi fondamentali della Cina' e le sue attività separatiste 'stimoleranno ulteriormente le nostre contromisure', perché la riunificazione '...... sabato 3 giugno sarebbe stata fiorata una vera e propria collisione tra un cacciatorpedinieree una nave militare cinese nello stretto di. Il cacciatorpediniere americano USS Chung - Hoon ...

Taiwan, Usa: «La Cina diventa sempre più aggressiva, pronti ad affrontarli. Prima o poi qualcuno si farà male» ilmessaggero.it

