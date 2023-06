Seamen Milano nella Lega europea E alla presentazione a lanciare c' è l' assessora

Nella splendida cornice del Vigorelli presentazione ufficiale della squadra milanese che sabato debutterà nella Efl. L'assessora allo sport Riva si ...In piazza Duomo arriva uno speciale campo di football americano con i, squadra di football americano diche milita nella Italian Football League (sabato e domenica). Un'occasione unica ...Coi, poi in Elf, la nuova lega europea, coi Barcelona Dragons . "Uno step intermedio durante il quale ho deciso che era arrivato il tempo di trovarmi un lavoro "normale", comprarmi una ...

Seamen Milano in ELF, inizia l'avventura Mi-Tomorrow

il debutto dei Milano Seamen nel campionato europeo di football americano, l'ELF - European League of Football. L'appuntamento è stato presentato questa mattina nell'impianto di via Arona gestito da ...il debutto dei Milano Seamen nel campionato europeo di football americano, l’ELF – European League of Football. L’appuntamento è stato presentato questa mattina nell’impianto di via Arona gestito da ...