MX2 | GP Lettonia 2023 | De Wolf vince la Qualifying Race | ottavo Adamo

(Di sabato 3 giugno 2023) Dopo un duello tutto in casa Nestaan Husqvarna Factory, Kay Deha vinto ladel GP dellaappuntamento del Campionato Mondialedi Motocross. L’olandese è infatti riuscito a superare nelle battute finali il compagno di squadra Roan Van De Moosdijkin, chiudendo il segmento con il tempo di 25:24.177 e ottenendo punti preziosissimi in ottica Mondiale visto l’attuale assenza di Geerts. Una gara condotta senza sbavature quella di De, bravo a prendere in scia il diretto avversario non commettendo alcun errore di peso, controllando poi la situazione una volta preso il comando. Si è dovuto dunque accontentare della seconda piazza Van De Moosdijkin, segnando un tempo di 25:25.696 e precedendo Thibault Benistant (Monster Energy ...