Milan- Ibrahimovic | storia finita | domani il saluto ai tifosi

SERIE A - Domenica sera, in occasione dell'ultimo match di campionato contro l'Hellas, il club rossonero ha organizzato una breve cerimonia a fine partita durante la quale i tifosi potranno ...(Adnkronos) – E’ terminata la storia di Zlatan Ibrahimovic e il Milan. L’attaccante svedese, falcidiato quest’anno dagli infortuni, saluterà i tifosi rossoneri domani sera al termine della partita con ...