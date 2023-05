Roma | le lacrime di Dybala | il giro di campo e gli applausi

Dopo il rigore del connazionale Montiel , Dybala è scoppiato in. La Joya, inconsolabile, non ha nascosto il proprio dispiacere al centro del campo. Ci teneva tanto a questa finale l'ex ...Finisce ancora così. Finisce sempre così. Con il Siviglia campione di Europa League per la settima volta, il suo trofeo. E le avversarie a masticare amaro. L'Italia beffata, lainin mezzo al campo. Stretta intorno al suo condottiero Josè Mourinho che l'ha portata fino a un passo dal trofeo continentale con le sue armi: l'intensità, l'applicazione, la testa e il ...... ha aperto la sua 'italian leg' nel magico e meraviglioso spazio delle Terme di Caracalla ae ... insomma, si tratta di uno show di Zucchero, fatto di carne e sangue, di sudore e, di blues, ...

Siviglia-Roma, Dybala in lacrime dopo la finale di Europa League. VIDEO Sky Sport

I rigori risultano fatali alla Roma, che devono arrendersi contro il Siviglia dominatore dell'Europa League nella serie finale dagli undici metri.Il tecnico della Roma, Jose Mourinho, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Siviglia in finale di Europa League.