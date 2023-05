Canoa | 14 azzurri impegnati ad Augsburg nella Coppa del Mondo slalom

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Gli specialisti dellascaldano i motori per l’inizio delladelche prenderà il via, da domani fino a domenica, ad. Il circus dell’acqua mossa farà poi tappa a Praga (8-6 giugno), Ljubljana Tacen (15-18 giugno), La Seu d’Urgell (31 agosto-3 settembre) per concludersi a Parigi, nel campo gara che ospiterà i Giochi del 2024 a Vaires sur Marne (5-8 ottobre). A scandire il calendario i due principali appuntamenti di qualificazione a cinque cerchi: i Giochi Europei di Cracovia (29 giugno-2 luglio), che assegnano una sola carta olimpica, e i Mondiali di Londra (19-24 settembre). Il direttore tecnico Daniele Molmenti ha convocato 14 atleti per la quattro giorni di gare che vedrà gli atletianchenuova disciplina olimpica del ...

... sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 divelocità . A conquistarlo sono ... Secondo podio consecutivo per i talentuosi, già terzi nella tappa di Szeged (Ungheria), che ......mondo divelocità. Il programma della prima giornata di gare prevedeva la disputa delle batterie di qualificazione di tutte le specialità sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri. Gli...La nazionale italiana divelocità è sbarcata a Poznan, in Polonia, per la seconda tappa di Coppa del mondo. Da venerdì 26 a domenica 28 gliaffronteranno un altro importante test internazionale propedeutico agli ...

Si ricomincia ad Augsburg. La stagione di canoa slalom apre i battenti in Germania, per mettere in palio i titoli iridati in cinque appuntamenti che culmineranno con le finali di Vaires-Sur-Marne del ...Riconoscimenti per Giulia Zaffanella, Matteo Sartori ed Emanuele Capponi. Meriti condivisi con i tecnici Nicola Moriconi e Ciro Liguori, coadiuvati da Niccolò Pagani ...