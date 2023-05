Strade chiuse per il Giro | la polizia ' scorta' la sposa in chiesa

(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI - Vedere unache raggiunge laa bordo di una 'Panda' dellaè una scena piuttosto inusuale. Eppure è successo a Roma, con il centro storico interdetto da divieti stradali di ogni tipo per accogliere nel migliore dei modi i corridori deld'Italia nell'arrivo ai Fori Imperiali. Una donna, con il vestito nuziale, era diretta con la sua auto verso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli, dove la stavano attendendo tutti, amici, parenti e soprattutto il futuro sposo. La vettura, però, è rimasta bloccata a Largo di Torre Argentina, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Roma. I poliziotti, che stavano effettuando una vigilanza nella zona, hanno notato la disperazione di questa donna vestita di bianco. E così l'hanno fatta salire sulla loro auto di servizio e l'hanno accompagnata ...

Viabilità Sono 772 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione, di cui 302 in modo parziale e 470 totalmente.

