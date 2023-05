Meteo | le previsioni in Campania per domenica 28 maggio 2023

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,28. Avellino – Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3042m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la ...

Ecco leper oggi, domenica 28 maggio, a cura di Limet Liguria. Situazione: alta pressione in indebolimento sul Mediterraneo, delle infiltrazioni di aria più fresca favoriranno lo sviluppo di ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet liguria per le prossime ore: Domenica 28 maggio 2023 Nel primo mattino sviluppo di qualche rovescio o temporale sui versanti padani occidentali, ...Palermo, immagine di repertorio fonte Pixabay. Maltempo pomeridiano investe l'Italia Le condizioniall'interno della nostra Penisola risultano in prevalenza stabili e asciutte ...

Previsioni meteo: tra sole e temporali, ponte del 2 giugno più caldo e stabile la Repubblica

Oroscopo di domani: le previsioni di sabato 27 maggio. Oroscopo di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. Ariete (21 marzo-20 aprile) – Fortuna e fama saranno nelle tue stelle in questo… Leggi ...Clima estivo ma tempo instabile: anche oggi piogge e temporali in sviluppo in diverse zone. Le previsioni meteo ...