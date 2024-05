(Di martedì 14 maggio 2024) Ci sono icone della letteratura in grado di far risuonare il nostro animo. Una questione di talento, una questione di studio, una questione di penna.aveva questo e molto altro: una sensibilità peculiare, pronta a scavare nelle pieghe dei suoi lettori. Ci lascia a 92 anni laPremioper la Letteratura nel. A renderlo noto il quotidiano Globe and Mail citando le parole dei familiari. Una vita costellata di successi, che nell’ultimo decenni si era dovuta piegare a una brutta forma di demenza. In aggiornamento

Alice Munro, morta la scrittrice Nobel nel 2013: i libri indimenticabili - alice Munro, morta la scrittrice Nobel nel 2013: i libri indimenticabili - Una questione di talento, una questione di studio, una questione di penna. alice Munro aveva questo e molto altro: una sensibilità peculiare, pronta a scavare nelle pieghe dei suoi lettori. Ci lascia ...

Troppo azzurro, parla Filippo Barbagallo: "C'è parecchio di me, ma il punto della questione non sono io" - Troppo azzurro, parla Filippo Barbagallo: "C'è parecchio di me, ma il punto della questione non sono io" - Presentato in anteprima qualche mese fa alla Festa del Cinema di Roma, esce nelle sale distribuita da Vision questa brillante opera prima che parla di amore, vita, timidezza e azzardi fortunati nel no ...