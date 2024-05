Muore a 92 anni la scrittrice canadese Alice Munro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 14 maggio 2024) La, considerata una delle maggiori autrici di racconti a livello internazionale, che ha esaminato la vita quotidiana attraverso la lente della narrativa breve, è morta all'età di 92in una casa di cura in Ontario. Soffriva di demenza senile da oltre un decennio. Nel 2013 era stata insignita del Premio Nobel per la letteratura come «maestra del racconto breve contemporaneo» e subito dopo annunciò il suo ritiro dalla scrittura.non si recò a ritirare il prestigioso riconoscimento dell'Accademia Svedese a Stoccolma perché già malata. Era nata a Wingham, nell'Ontario, il 10 luglio 1931. Definita «la Cechov», l'opera dellasi basava su forme e argomenti tradizionalmente ignorati dal mainstream ...