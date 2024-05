Grandinata di gol nella prima giornata della Spezzino Cup a 11

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) La Spezia, 14 maggio 2024 – Sul campo di Falconara, a cura del Campionatoe sotto l'egida Aics, è iniziata laCup a 11, primo torneo calcisticoprovincia aperto a tutti: otto le squadre partecipanti che si daranno battaglia per la conquista del titolo. Parte subito forte Il Piccolo Faro, guidato da mister Reboa con un rotondo 7-0 ai danni di Asd Carpena. Doppietta sia per l'ex giocatore canarino Cantoni sia per l'esperto Sabatini. Chiude la pratica la tripletta del fantasista del Don Bosco Morettini. Combattuta la seconda gara del Girone A tra Ristoro del Pellegrino e Lerici. A vincere il premio di primo marcatoregara (e quindi un buono cena offerto dal Carpe Diem Pub) il lericino Alessio Pellegri. I giovani del Ristoro trovano il pareggio con Bouhrame e il bomber ...