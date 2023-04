F1, il colpo di coda della Mercedes in Australia: cosa può fare in gara (Di sabato 1 aprile 2023) La grande sorpresa positiva di oggi è stata la Mercedes. Quella negativa, senza ombra di dubbio, porta la firma di Sergio Perez, che domani sarà costretto a scattare dalla ultima posizione dello schieramento, ma gli MVP di giornata sono stati sicuramente i portacolori del team di Brackley. Le qualifiche del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, infatti, hanno visto George Russell conquistare il secondo posto, davanti a Lewis Hamilton. La pole position è andata al solito Max Verstappen, autore di un clamoroso 1:16.732, precedendo per 236 millesimi George Russell, mentre al terzo posto si è classificato Lewis Hamilton a 372 millesimi. Davvero un risultato di rilievo per le Frecce Nere, giunto a sorpresa, dopo tre sessioni di prove libere nelle quali la W14 non si era certo segnalata come una vettura pronta a ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) La grande sorpresa positiva di oggi è stata la. Quella negativa, senza ombra di dubbio, porta la firma di Sergio Perez, che domani sarà costretto a scattare dalla ultima posizione dello schieramento, ma gli MVP di giornata sono stati sicuramente i portacolori del team di Brackley. Le qualifiche del Gran Premio d’, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, infatti, hanno visto George Russell conquistare il secondo posto, davanti a Lewis Hamilton. La pole position è andata al solito Max Verstappen, autore di un clamoroso 1:16.732, precedendo per 236 millesimi George Russell, mentre al terzo posto si è classificato Lewis Hamilton a 372 millesimi. Davvero un risultato di rilievo per le Frecce Nere, giunto a sorpresa, dopo tre sessioni di prove libere nelle quali la W14 non si era certo segnalata come una vettura pronta a ...

