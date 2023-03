L’ultimo svarione Lgbt | lo street artist Andrea Villa arruola il lato B dei Bronzi di Riace | “Italy is gay”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 31 marzo 2023) Anche idisono finititi alla causa: a Torino loha infatti realizzato e affisso dei manifesti che li ritraggono di spalle, con ilB in primo piano e la scritta “is gay”.ha spiegato la trovata sui suoi social, producendosi in una disanima storico-ica piuttosto avventurosa e non scevra da un certo effetto boomerang anche dal punto di vista del contrasto alle discriminazioni. Lodi: “is gay” “L’Italia – ha spiegato ...