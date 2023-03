Domenico Cuomo di Mare Fuori su Gemma: “Ho pianto” (Di giovedì 30 marzo 2023) Gli attori di Mare Fuori, nonostante la loro giovane età, si sono trasformati in delle vere e proprie star. La serie tv, infatti, giunta alla terza stagione, ha riscosso un successo clamoroso. Nelle ultime ore, Domenico Cuomo, che recita nei panni di Cardiotrap, ha deciso di rilasciare un’intervista per Fanpage. In particolare, si è concentrato sulla passione per la musica, sui suoi provini e sui possibili risvolti futuri della trama. Potrebbe interessarti: Ivan Silvestrini sulla sceneggiatura di Mare Fuori 4: “Per leggere” Mare Fuori, Domenico Duomo avrebbe potuto essere Totò: “Gli stessi personaggi” Cardiotrap è uno dei personaggi più amati di Mare Fuori. Indubbiamente, la sua sensibilità è ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 marzo 2023) Gli attori di, nonostante la loro giovane età, si sono trasformati in delle vere e proprie star. La serie tv, infatti, giunta alla terza stagione, ha riscosso un successo clamoroso. Nelle ultime ore,, che recita nei panni di Cardiotrap, ha deciso di rilasciare un’intervista per Fanpage. In particolare, si è concentrato sulla passione per la musica, sui suoi provini e sui possibili risvolti futuri della trama. Potrebbe interessarti: Ivan Silvestrini sulla sceneggiatura di4: “Per leggere”Duomo avrebbe potuto essere Totò: “Gli stessi personaggi” Cardiotrap è uno dei personaggi più amati di. Indubbiamente, la sua sensibilità è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Domenico Cuomo di Mare Fuori su Gemma: “Ho pianto” #DomenicoCuomo #MareFuori - thebursin___ : RT @comprooro_: DOMENICO CUOMO LA MIA MERDA PIÙ GRANDE - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Domenico Cuomo, #Cardiotrap in #MareFuori, racconta a - fanpage : Domenico Cuomo, #Cardiotrap in #MareFuori, racconta a - EleonoraDAmore : Mare Fuori 4, Domenico Cuomo: “Ho pianto tanto per Cardiotrap. Crazy J? Può succedere di tutto” - di @gaiamartino9… -