Brescia | striscione neofascista sui muri del liceo Gli studenti scrivono ai cittadini | “La scuola è antifascista | come la Costituzione”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Una partecipatissima assemblea per ribadire, ancora una volta, che laè la. Questa la risposta deglidelCalini dialloaffisso (e prontamente rimosso) davanti alla. ‘Antifascismo è anticultura” questo il testo affisso dai militanti del Blocco Studentesco, giustificato“risposta alla dichiarazione dell’assemblea dei docenti delCalini in merito ai fatti di Firenze e dellocontro l’Anpi al Mantegna”. “È di questi giorni la dichiarazione dell’assemblea dei docenti delCalini – inizia la nota diffusa dal movimento – nella quale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... indepmecanic : RT @ANPI_Scuola: #Brescia — Dal Corriere: 'Striscione al liceo Calini contro l'antifascismo. La condanna dei ragazzi'. Studenti e studentes… - francesco19610 : RT @ANPI_Scuola: #Brescia — Dal Corriere: 'Striscione al liceo Calini contro l'antifascismo. La condanna dei ragazzi'. Studenti e studentes… - Soldan56 : RT @ANPI_Scuola: #Brescia — Dal Corriere: 'Striscione al liceo Calini contro l'antifascismo. La condanna dei ragazzi'. Studenti e studentes… - ANPI_Scuola : #Brescia — Dal Corriere: 'Striscione al liceo Calini contro l'antifascismo. La condanna dei ragazzi'. Studenti e st… - DomenicoCrea13 : RT @lau_fasani: Un altro striscione di Blocco Studentesco fuori da un liceo bresciano. Gli studenti però ribadiscono con forza il proprio a… -

Nelle stesse ore la Polizia ha anche verificato se nella zona ci siano telecamere che possono aver ripreso la persona o le persone che hanno posizionato lo, eventuali mezzi utilizzati per ...... il presidente della Commissione Anpi Scuola Dolores Abbiati di, per parlare con gli ... "Ho convocato i rappresentanti degli studenti perché noi non volevamo dare visibilità allo, ...... il presidente della Commissione Anpi Scuola Dolores Abbiati di, per parlare con gli ... "Ho convocato i rappresentanti degli studenti perché noi non volevamo dare visibilità allo, ...

Striscione di Blocco Studentesco fuori dal Calini: «Antifascismo è anticultura» Giornale di Brescia

Dopo l’assemblea straordinaria di ieri mattina, gli alunni e le alunne del Calini decidono di scrivere anche una lettera alla cittadinanza per esprimere la loro posizione sullo striscione che il ...In particolare la Polizia di Stato sta lavorando sui due episodi, collegati tra loro, che si sono registrati nelle ultime settimane in città: lo striscione al Mantegna contro la resistenza del 10 ...