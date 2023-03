Roma, chiesti 20 anni per Carlomosti: boss tra droga, estorsioni e tortura (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – La Procura di Roma ha chiesto la condanna, in abbreviato, a 20 anni per Daniele Carlomosti, ritenuto a capo dell’organizzazione criminale a La Rustica, dedita a traffico di droga ed estorsioni. Il pm della Dda Edoardo De Santis, al termine della requisitoria oggi in aula Occorsio, ha chiesto inoltre una condanna a 16 anni per il braccio destro di Carlomosti, Fabio Pallagrosi e 10 anni e 8 mesi per Armando De Propris, padre di Marcello, condannato a 25 anni per l’omicidio di Luca Sacchi. In totale per 13 imputati che hanno optato per il rito abbreviato sono state sollecitate condanne per oltre 140 anni. Le accuse vanno, a vario titolo, dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – La Procura diha chiesto la condanna, in abbreviato, a 20per Daniele, ritenuto a capo dell’organizzazione criminale a La Rustica, dedita a traffico died. Il pm della Dda Edoardo De Santis, al termine della requisitoria oggi in aula Occorsio, ha chiesto inoltre una condanna a 16per il braccio destro di, Fabio Pallagrosi e 10e 8 mesi per Armando De Propris, padre di Marcello, condannato a 25per l’omicidio di Luca Sacchi. In totale per 13 imputati che hanno optato per il rito abbreviato sono state sollecitate condanne per oltre 140. Le accuse vanno, a vario titolo, dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di ...

