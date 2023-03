“Mio figlio è molto insicuro e ansioso | come posso aiutarlo?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Buongiorno dottoressa, le scrivo in merito ad alcune preoccupazioni che ci da nostrodi 5 anni. È un bimbointelligente ed acuto osservatore. A volte fa delle considerazioni sull’ambiente e sulle persone che ci lasciano spiazzati, perchè sono cose che richiedono un pensiero da adulto o comunque non da bimbo di 5 anni. È amato da tutti e tutti lo cercano. Non ha nessun problema né mentale né fisico. È il classico bimbo normalemilioni di altri. Non gli piace disegnare e non fa ancora disegni di senso compiuto, però, se incalzato, si arrabbia dicendo che non gli riesce. Da quando ha iniziato la scuola materna ha sviluppato una personalità estremamente insicura e ansiosa. Faccio un elenco delle cose che mi vengono a mente. Si rifiuta di fare una cosa perché dice che tanto la sbaglia. Richiede attenzioni appena non siamo ...