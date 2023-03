Il Papa ricoverato al Gemelli per un'infezione respiratoria (Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Un'infezione respiratoria, ma non da Covid 19. È questa la ragione del malore che ha convinto oggi Papa Francesco ad accettare di ricoverarsi al policlinico "Gemelli". La Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso la notizia. Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. Saranno necessari alcuni giorni di ricovero e di opportuna terapia medica ospedaliera. Tutto è cominciato da un dolore al petto dopo l'udienza generale, quando si trovava nella residenza di Santa Marta. Così negli ambienti vaticani si racconta quanto accaduto nel pomeriggio a Papa Francesco. Il pontefice è stato subito visitato dal medico personale Massimiliano ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Un', ma non da Covid 19. È questa la ragione del malore che ha convinto oggiFrancesco ad accettare di ricoverarsi al policlinico "". La Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso la notizia. Nei giorni scorsiFrancesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinicoper effettuare alcuni controlli medici. Saranno necessari alcuni giorni di ricovero e di opportuna terapia medica ospedaliera. Tutto è cominciato da un dolore al petto dopo l'udienza generale, quando si trovava nella residenza di Santa Marta. Così negli ambienti vaticani si racconta quanto accaduto nel pomeriggio aFrancesco. Il pontefice è stato subito visitato dal medico personale Massimiliano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : ++Papa Francesco in ospedale dopo un lieve malore: resta ricoverato al Gemelli++ #papafrancesco #29marzo #gemelli… - fattoquotidiano : Papa Francesco è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Secondo quanto quanto comunicato dalla sala stampa della… - Tg3web : Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a una tac e ad altri esami per… - infoitinterno : Francesco ricoverato al Gemelli, scatta il protocollo per il Papa - Daniel48592397 : RT @AutriceStefania: Vorrei esprimere la mia vicinanza a Sua Santità Papa Francesco, ricoverato per un malore. Affinché possa tornare prest… -