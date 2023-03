Il furbetto che si accodava alle altre auto per non pagare il Telepass in autostrada

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Si chiama Mario S. e ha girato mezza Italia senzail. Ci è riuscito accodandosiai casellistradali. Ma ora, fa sapere l’edizione romana del Corriere della Sera, la procura di Frosinone gli ha presentato il conto. Quattromila euro dae rinvio a giudizio per insolvenza fraudolenta. Mario S., che ha 80 anni, ha cominciato i viaggi gratis nel 2020. All’epoca è scappato da una casa di riposi di Fiuggi dove era ospite per darsi all’avventura. Prima è andato alla reggia di Caserta, poi dparti del Colosseo, quindi a Napoli. Ogni sera si spostava in una città diversa. Passando i caselli con la tecnica dell’accodarsi: si incolla al posteriore dell’che lo precede e supera la sbarra. ...

L'anziano, spiega il quotidiano, pensava così di aggirare i controlli. Ma i ...Un anziano di circa 80 anni è stato identificato come il "furbetto del Telepass" che si accodava alle auto munite di Telepass per non pagare l'Autostrada. In questo modo era riuscito a girare gran parte dell'Italia gratuitamente in circa 2 anni.

