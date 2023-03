Francia, i giovani in corteo per i lavoratori e contro Macron: “Noi aspiriamo a un’altra società. Che salva il pianeta e lotta contro le disuguaglianze” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lola ha 16 anni e studia al liceo. In mano stringe un cartello con la scritta “la gioventù contro Macron”. Lisa è poco più grande e il suo manifesto recita: “Più due anni, i vecchi al lavoro. Più due gradi, i giovani sotto l’acqua”. Jeanne è al primo anno di università e si è fatta due strisce bianche sotto gli occhi per simulare le rughe: “Guardaci Macron, questa non è la vita che vogliamo”. In Francia, la decima giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni è occupata giovani: quelli che in francese sono chiamati semplicemente “la jeunesse”, quelli messi sotto accusa perché disertano in massa le urne quando c’è da votare e tirati in ballo dal presidente della Repubblica come presunti beneficiari dell’aumento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lola ha 16 anni e studia al liceo. In mano stringe un cartello con la scritta “la gioventù”. Lisa è poco più grande e il suo manifesto recita: “Più due anni, i vecchi al lavoro. Più due gradi, isotto l’acqua”. Jeanne è al primo anno di università e si è fatta due strisce bianche sotto gli occhi per simulare le rughe: “Guardaci, questa non è la vita che vogliamo”. In, la decima giornata di mobilitazione nazionalela riforma delle pensioni è occupata: quelli che in francese sono chiamati semplicemente “la jeunesse”, quelli messi sotto accusa perché disertano in massa le urne quando c’è da votare e tirati in ballo dal presidente della Repubblica come presunti beneficiari dell’aumento ...

