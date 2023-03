"È un promise ring". Aurora Ramazzotti smentisce le voci sulle nozze con Goffredo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Aurora Ramazzotti smentisce il matrimonio con Goffredo Cerza: “L’anello? È un promise ring” - infoitcultura : Aurora Ramazzotti e il matrimonio: “L’anello di Goffredo? È un promise ring” - VanityFairIt : Ogni volta che in una foto social si vede l'anello al suo anulare è subito «si sposano» #AuroraRamazzotti -

Si tratta di une rappresenta la promessa che ci saremo sempre l'uno per l'altra. Non c'entra il matrimonio". Aurora Ramazzotti si confessa: che mamma sarà. La storia d'amore tra Aurora ...La futura neo mamma ha dichiarato che l'anello che porta al dito è une non è legato ad una proposta di nozze. Aurora Ramazzotti smentisce il matrimonio con Goffredo Cerza Aurora ...In realtà, l'anello ha un significato ben preciso, è un ''. A Vanity Fair, Aurora ha spiegato: 'È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un, la ...

Aurora Ramazzotti matrimonio, arriva la smentita: "E' un promise ring" Tag24

È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra". A quanto pare, non ci sono nozze in vista, ma nulla esclude che l’ipotesi potrebbe essere presa in ...Manca ormai poco al parto di Aurora Ramazzotti: la figlia di Eros e Michelle Hunziker sta per diventare mamma per la prima volta assieme al compagno Goffredo Cerza. L'influencer ha coinvolto i suoi ...