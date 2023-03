“Cosa ha fatto Giaele con Edoardo” Antonella Fiordelisi lo ha scoperto solo dopo il GF Vip

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di molte confessioni per, che ha rilasciato una lunga intervista a Casa Chi. Qui ha parlato ovviamente diDonnamaria, ma anche diDe Donà. Quest’ultima ha compiuto dei gesti che hanno spiazzato l’ex gieffina che ora ha voluto rivelare tutto pubblicamente a pochi giorni dalla finale del GF Vip 7. Ma l’ex di Francesco Chiofalo ha tirato in ballo pure altri protagonisti di questa edizione, tra cui Wilma Goich, sulla quale ha espresso un pensiero negativo. Dunque,non si è concentrata esclusivamente suDonnamaria eDe Donà. Parlando della cantante, ha dichiarato: “In casa diceva che io eeravamo carini, se poioffende e dice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... heather_parisi : Nelle passate settimane ho assistito sgomenta al linciaggio mediatico di chi usa la Tv pubblica e i media per vende… - putino : Secondo il Fatto Quotidiano criticare una due volte vergognosa vignetta ed esprimere solidarietà a Francesca Mannoc… - borghi_claudio : @GiordanoRossi_ @maryfagi @Enrico26659481 Non è questione di personalismo ma di ruoli. Quanto al gioco del… - _ificouldfly___ : che ansia il fatto di vedere che fino a ieri si organizzava su cosa fare a capodanno invece ora ci si organizza per… - LidaPrysyazhny1 : @GeoConfirmed @PStyle0ne1 Seconda me questa donna e russa merda nessun scusa di cosa fatto e comportamento che aragone lei -

Già, e l'Italia, qualora i giudici francesi ne avessero consentito l'estradizione di questi dieci, chene avrebbeIn Francia, benché la pubblica accusa dipenda dal ministro guardasigilli, ...Nell'attesa, Davide Donadei ha rilasciato una nuova intervista a Novella 2000 in cui haun bilancio del suo percorso nella Casa e spiegato, secondo lui, lo avrebbe penalizzato : Leggi ...... Brindisi ha sempreda pivot " per richiamare il termine da lei utilizzato " senza ...che, in effetti, sta già accadendo". "Il caro energia Una questione di sicurezza nazionale"

Alfredo Cospito: chi è, cosa ha fatto, come sta e perché è al 41 bis Ability Channel

Ecco che, alla luce di questi possibili scenari, resta da capire a questo punto cosa deciderà di fare la Fiorentina. Che se fin qui è rimasta in silenzio (magari in attesa del rientro in Italia di ...Cosa osservare con attenzione secondo gli analisti ... dai depositi una banca non ha altra via di uscita che la vendita di questi titoli di Stato, lo farà con una perdita visto che oggi i prezzi sono ...