Caridi (Inps), 'in 2022 scoperte evasioni per oltre 500 mln, grazie a nostre tecnologie' (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – "Nel 2022 sono state scoperte evasioni per oltre 500 milioni di euro tramite vigilanza ispettiva e accertamenti per quasi 300 milioni di euro attraverso la vigilanza documentale". Così il direttore generale dell'Inps, Vincenzo Caridi, nel corso del suo intervento all'evento organizzato dall'istituto dal titolo 'Legalità e Solidarietà: diritti ed etica per un welfare moderno', tenutosi presso Palazzo Wedekind a Roma. "L'Inps utilizza tecnologie come la business intelligence e il machine learning per individuare e prevenire frodi, recuperare somme indebitamente percepite e scoraggiare in definitiva comportamenti illeciti", ha continuato illustrando gli strumenti utilizzati dall'istituto.

