WWE | Svelati i partecipanti dell’Andre The Giant Memorial Battle Royal | c’è Bobby Lashley!

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 28 marzo 2023) La notizia era ormai nell’aria ed ora è arrivata la conferma ufficiale: il match tra Bray Wyatt eLashley non si farà. The Allmighty sarà infatti impegnato nella Andre Theinsieme ad altri nomi illustri che non hanno trovato spazio a WrestleMania 39. Ricordiamo che l’incontro in questione si terrà nel prossimo episodio di SmackDown, l’ultimo show televisivo prima dello Showcase of The Immortals. La lista completa deiNell’ultimo episodio di Raw abbiamo assistito ad un segmento dal backstage dedicato proprio aidella, tra questi è comparso ancheLashley. Nel corso della serata abbiamo infatti avuto modo di conoscere tutti i ...