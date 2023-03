Inter, ricorso per i due turni a D’Ambrioso (Di martedì 28 marzo 2023) D’Ambrosio squalificato per due turni dopo il battibecco finale con Paredes in Inter-Juventus L’Inter presenterà ricorso contro il doppio turno di squalifica imposto a D’Ambrosio, protagonista nel finale di Inter-Juventus di uno scontro con Paredes, squalificato per una sola giornata. “L’Inter farà ricorso contro la squalifica di due turni comminata dal Giudice Sportivo a Danilo D’Ambrosio dopo l’infuocato dopo partita del derby d’Italia. Secondo il club nerazzurro è evidente la disparità di trattamento tra le due giornate di stop inflitte al difensore di Inzaghi e l’unica giornata toccata a Paredes. I due erano venuti a contatto dopo il fischio finale, proprio sotto lo sguardo dell’arbitro Chiffi: il nerazzurro ha messo le mani intorno al collo ... Leggi su intermagazine (Di martedì 28 marzo 2023) D’Ambrosio squalificato per duedopo il battibecco finale con Paredes in-Juventus L’presenteràcontro il doppio turno di squalifica imposto a D’Ambrosio, protagonista nel finale di-Juventus di uno scontro con Paredes, squalificato per una sola giornata. “L’faràcontro la squalifica di duecomminata dal Giudice Sportivo a Danilo D’Ambrosio dopo l’infuocato dopo partita del derby d’Italia. Secondo il club nerazzurro è evidente la disparità di trattamento tra le due giornate di stop inflitte al difensore di Inzaghi e l’unica giornata toccata a Paredes. I due erano venuti a contatto dopo il fischio finale, proprio sotto lo sguardo dell’arbitro Chiffi: il nerazzurro ha messo le mani intorno al collo ...

