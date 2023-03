“Il mio terzo figlio…”. Belen Rodriguez incinta? Ora vuota il sacco dopo la spifferata sulla gravidanza (Di martedì 28 marzo 2023) Belen Rodriguez incinta? Ora parla lei. Negli ultimi giorni il tamtam mediatico è impazzito attorno alla voce della presunta gravidanza della conduttrice e modella. Tutto è nato per un “mi piace” che la showgirl ha piazzato sul commento di una follower che aveva scritto: “Belen aspetti il terzo bimbo?“. L’assenza da Le Iene e dai social per motivi di salute e il ritrovato amore con Stefano De Martino hanno fatto il resto e il gossip è letteralmente impazzito. D’altra parte Belen non ha mai nascosto il suo amore per i bambini e il desiderio di avere una famiglia grande. Così il pensiero di vederla di nuovo in dolce attesa dopo Santiago, avuto da Stefano De Martino nel 2013 e Luna Marì concepita con Antonino Spinalbese nel 2021, non è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023)? Ora parla lei. Negli ultimi giorni il tamtam mediatico è impazzito attorno alla voce della presuntadella conduttrice e modella. Tutto è nato per un “mi piace” che la showgirl ha piazzato sul commento di una follower che aveva scritto: “aspetti ilbimbo?“. L’assenza da Le Iene e dai social per motivi di salute e il ritrovato amore con Stefano De Martino hanno fatto il resto e il gossip è letteralmente impazzito. D’altra partenon ha mai nascosto il suo amore per i bambini e il desiderio di avere una famiglia grande. Così il pensiero di vederla di nuovo in dolce attesaSantiago, avuto da Stefano De Martino nel 2013 e Luna Marì concepita con Antonino Spinalbese nel 2021, non è stato ...

