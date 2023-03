Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Abbiamo sperimentato SOS emergenze con iPhone 14 - Digital_Day : Tutto quello che devi sapere sul servizio di SOS satellitare Apple - SkyTG24 : SOS Emergenze via Satellite, arriva la funzione iPhone per collegarsi quando non c'è campo - FurnoDaniele : @MarcoModicano È comparso in primo piano (sotto al nome), ora è sotto “SOS emergenze” -

... elettrocardiogramma ECG, rilevamento fibrillazione atriale e rilevamento cadute, i nuovi Apple Watch 8 e Ultra mettono anche a disposizione rilevamento incidenti e. Per gli utenti che ...Offrono funzioni di sicurezza innovative, come Rilevamento incidenti evia satellite. I nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono disponibili dal 14 marzo. - iPhone 14 da 6,1' e iPhone 14 ...... il design leggero, il livello sempre più professionale con cui si possono fare foto e video oltre alle innovazioni per la sicurezza all'avanguardia come l'via satellite grazie all'...

SOS Emergenze via satellite arriva in Italia. Così l’iPhone può salvare una vita DDay.it

Si chiama «SOS emergenze via satellite» ed è disponibile solo per iPhone 14 per una questione di hardware. È gratuito per due anni. Funziona agganciandosi a 24 satelliti che aleggiano a oltre un ...SOS emergenze via satellite si basa su funzioni che via via Apple ha aggiunto negli ultimi anni ad iOS, come SOS emergenze, Cartella clinica, contatti di emergenza o la condivisione della propria ...