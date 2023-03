Inter | Zhang molla la guida? Qual è l’attuale situazione

(Di domenica 26 marzo 2023) Stevenlascerà ladell’sul club nerazzurro e sulla proprietà Sulle pagine de Il Sole 24 Ore si fa il punto dellain casa, soffermandosi sul possibile addio di Steven. «Corre il tempo per Steven. Il presidente dell’– che il 17 marzo è stato confermato nel consiglio di amministrazione di Suning.com – continua la sua corsa parallela a quella della squadra. Se sul campo Simone Inzaghi cerca di ottenere gli obiettivi fissati dal club, fondamentali anche per una questione economica (in primis il piazzamento nelle prime quattro in Serie A per laificazione alla prossima Champions), dall’altro si ...

"Corre il tempo per Steven. Il presidente dell'...... quando scadrà il termine ultimo per la società lussemburghese Grand Tower - una delle holding tramite cui la famigliacontrolla l'- per restituire al fondo statunitense Oaktree Capital ...Commenta per primo Tempus fugit , il tempo fugge via, dicevano i latini, e vale anche per i piani di rifinanziamento di Steven, presidente dell', ancora sottoposto ad un debito di oltre 300 milioni con il fondo californiano Oaktree contratto nel 2021. All'inizio si trattava di 'appena' 275 milioni, saliti però ...

Dunque la strada per Zhang rimane in salita, motivo per cui non fanno altro ... non subentrerebbe a Suning nella gestione dell’Inter, ma si muoverebbe per individuare possibili compratori interessati ...Si fanno sempre più insistenti le voci su imminente cambio di proprietà in casa Inter. Come evidenziano Il Sole 24 Ore e Tuttosport, Steven Zhang ha sempre smentito questa possibilità dimostrandosi ap ...