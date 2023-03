Salvini | con Meloni più ci allontanano più ci uniscono

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Breve storia sul governo Meloni e il motore termico: - ???? annuncia “no” - ???? si aggrega perché c’è minoranza di b… - CarloVerdelli : Le madri con figli piccoli in carcere sono 23. Ci resteranno, nonostante un tentativo di sistemare in altre struttu… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS, SALVINI ANCORA A PROCESSO PER AVER DIFESO I CONFINI ++ SIAMO CON TE, CAPITANO! ???? - InfinitoIsacco : RT @Patty66509580: LGiambruno, compagno di Meloni, al tavolo con Intesa, Ferrovie, Rixi e Rosato, ha moderato un un panel su Pnrr e nuovo c… - simcaros : @MarcoFattorini Se è un pesce d'aprile con una settimana di anticipo, accetto lo scherzo di Salvini. Altrimenti... -

Questo quanto dichiarato da Matteo, all'inaugurazione della VIII edizione nazionale della scuola politica della Lega.Meloni,il 34 per cento di presenze, ha chiuso la scorsa legislatura nella top 10 dei deputati più assenti. Idem per, assente nel 61,9 per cento dei casi. Avs, M5s e Pd i più presenti I ...Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, nel suo intervento di apertura a Milano della nuova edizione della scuola politica del suo partito. 25 marzo 2023

Su mafia e ponte sullo Stretto, Salvini parla molto più con quello che non dice Il Fatto Quotidiano

Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture e segretario federale Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla scuola di formazione politica del partito a Milano. "Questa - ha aggiunto - non è la mia ...Matteo Salvini ha detto che chi pensa che tagliare le tasse non ... Quindi spendiamo miliardi per far arrivare un treno velocemente e poi con quei tre chilometri li' in mezzo (allo stretto di Messina ...