Juve, perdita di 29,5 milioni ma segnali positivi. C'è un'incognita decisiva (Di sabato 25 marzo 2023) Due volte rinviata nelle ultime settimane, la pubblicazione della semestrale Juventus al 31 dicembre 2022 è arrivata ieri con l'approvazione del CdA. Non contiene dati dirompenti o inattesi, se non ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 marzo 2023) Due volte rinviata nelle ultime settimane, la pubblicazione della semestralentus al 31 dicembre 2022 è arrivata ieri con l'approvazione del CdA. Non contiene dati dirompenti o inattesi, se non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Semestrale Juve al 31/12: Perdite per 29,5 milioni. Ricavi a 53,1 milioni. Costi in diminuzione di 25 milioni ??… - gabbo_gobbo : RT @Bluewawe22: Avviso ai naviganti, la Juventus F.C. S.P.A. ha approvato la semestrale di bilancio con una perdita di quasi 30 milioni e… - Profilo3Marco : RT @CorSport: ?? La #Juventus chiude il bilancio in perdita ? Ma una notizia fa sorridere i bianconeri ?? Avete letto? - futsimib : RT @Bluewawe22: Avviso ai naviganti, la Juventus F.C. S.P.A. ha approvato la semestrale di bilancio con una perdita di quasi 30 milioni e… - SepDam : RT @Bluewawe22: Avviso ai naviganti, la Juventus F.C. S.P.A. ha approvato la semestrale di bilancio con una perdita di quasi 30 milioni e… -